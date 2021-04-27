Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü A.T.A. (17) yönetimindeki 01 ABD 746 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Fahrettin K'nin (77) kullandığı 01 JZ 247 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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