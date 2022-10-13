Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

13.10.2022 13:36

Son dakika habere göre Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Adana'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Fuat Güngörecek, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, boşluğa düşen Güngörecek'in öldüğünü belirledi.

Polislerin incelemelerinin ardından Güngörecek'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Güngörecek'in ailesi haberi alır almaz inşaata gelip gözyaşı döktü.

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İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN TESİSATÇI ÖLDÜ Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Adana'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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