İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Dumandan etkilenen bir kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan oto tamirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

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