Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptı - Son Dakika

Adana İl Jandarma Komutanlığınca 12- 14 Mart'ta 10 bin 322 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, aranan 24 kişi yakalandı.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla sorumluluk bölgesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamalarda 10 bin 322 kişinin GBT kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Ekipler, 288 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ile suça konu olabilecek çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Trafik denetimlerinde 16 bin 683 aracın kontrolü yapıldı, 265 sürücüye ceza yazıldı, 87 araç trafikten men edildi.

Ekipler, ayrıca sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ile maske takmayan 32 kişiye toplam 65 bin 819 TL para cezası yazdı.