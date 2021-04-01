Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı

01.04.2021 19:51
Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ADANA (AA) Adana'da jandarma ekipleri mart ayında yaptıkları denetimlerde 531 kişiyi yakaladı.

ADANA (AA) Adana'da jandarma ekipleri mart ayında yaptıkları denetimlerde 531 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik mart ayında tedbir alındı.

Ekipler asayiş uygulamalarında 128 bin 113 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, sorgulamalar sonucu 531 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 ton 696 kilogram esrar, 30 kök keneviri, 30 gram eroin ve 61 gram ele geçirildi, bu olaylara karışan 62 kişi gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan uygulamalarında 25 olayda 29 şüpheli yakalanırken 6 şüpheliye 22 bin 529 TL para cezası uygulandı.

Ekipler, Kovid-19 denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 69, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 ve maske takmayan 18 kişiye toplam 310 bin 340 TL para cezası yazdı.

Jandarma, Asayiş, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da jandarma ekipleri mart ayında 531 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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