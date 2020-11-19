Kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kavanozlara konulmuş 1028 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına gönderim için bırakılan kutularda arama yaptı.

Kutularda, 1754 kavanoza konulmuş 1028 kilogram kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis, kargo firmasına kutuları bıraktığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.