Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonu

Bir son dakika haberine göre Adana'da kaçakçılık operasyonu 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da yapılan operasyonda 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi ADANA - Adana'da yapılan operasyonda 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan 3 ayrı çalışmada polis, piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin kaçak makaron, 619 paket kaçak sigara, 350 kaçak cinsel ürün, 5 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlı sevk edildikleri adliye de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:19

Kaynak: İHA

Son Dakika

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı

İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu

Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti

Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu