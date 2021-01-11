Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana polisi 122 şişe kaçak içki ve 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesinde kaçak içki bulunduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese yaptığı baskında 122 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis İncirlik Park Alanında durduğu bir araçtan ise 36 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.