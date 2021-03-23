Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da kaçakçılık operasyonu
23.03.2021 09:51
Son dakika haberleri: Adana polisinin yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi.
Adana polisinin yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için operasyon başlattı. Polisin eş zamanlı olarak beş farklı adrese yaptığı operasyonda 4 bin 400 litre kaçak akaryakıt, bin 830 litre sahte içki, 345 elektronik sigara, 32 kaçak cep telefonu ve 104 şişe sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Polis kaçak ürünlere el koydu. - ADANA
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