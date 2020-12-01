Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
01.12.2020 09:42
Son dakika gündem haberine göre ADANA'da kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA'da kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı. Kaçak 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerin ele geçirildiği 5 araçtaki 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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