Son dakika haber! - Adana'da kaçakçılık operasyonu- Operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki, sigara ve... - Son Dakika

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

Operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki, sigara ve cinsel ürün ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki, sigara ve cinsel ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesindeki Mısır Çarşısında kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis çarşıya yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan 457 şişe değişik markalarda kaçak alkollü içki, 3 bin 100 paket değişik markalarda kaçak sigara, 17 bin 901 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayın şüphelisi M.E.H. gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.