Son dakika haber: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 250 bin makaron, 147 kilogram tütün ve 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, gümrük kaçağı 250 bin makaron, 4 bin 280 paket sigara, 147 kilogram kıyılmış tütün ve 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Polis, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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