Son dakika haberi: Kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 13 bin litre akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yeri ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden tır ve minibüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.

Polis ekipleri, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 13 bin litre akaryakıt, 21 cep telefonu ile kulaklık ve şarj aletinin de aralarında olduğu 1783 ürün ele geçirdi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.