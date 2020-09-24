Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu ve sahte içki üretildiğini tespit ettiği üç adrese operasyon düzenledi. Aramalarda gümrük kaçağı 62 cep telefonu, 850 cep telefonu şarj cihazı, 45 kilogram nargile tütünü, 49 paket sigara ile satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika

Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi

Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar

90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz

Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin