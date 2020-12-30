Son dakika haber... Adana'da kanalizasyona düşerek yaralanan hamile kadın yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Adana'da, hastane bahçesindeki kanalizasyona düşerek yaralanan hamile kadın yaşadıklarını anlattı.

Seyhan Devlet Hastanesi bahçesindeki kanalizasyona 27 Aralık'ta düşerek yaralanan 3 aylık hamile Nehir Cengiz'in (28) aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cengiz, gazetecilere, eşi Ertunç Cengiz'in (42), kalp hastası olması nedeniyle hastaneye gittiklerini söyledi.

Hastane bahçesindeki kantine uğradıklarını, bu sırada kızı Beren Cengiz'i (4) yakınlarındaki kanalizasyonun kapağının üzerinde gördüğünü anlatan Nehir Cengiz, şöyle konuştu:

"Kızımı oradan almak için hamle yaptığım sırada kanalizasyona düştüm. Kapak da üzerime kapandı. Kızımın bağırmasıyla eşim olaydan haberdar oldu. Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. O an sadece karnımdaki bebeğimi düşündüm. Çok şükür bebeğime bir şey olmadı. Düşme sonucu bacağımda oluşan kırık nedeniyle de ameliyat oldum. Bacağıma 4 platin takıldı. Çok ağrılarım oluyor. Hamile olmam sebebiyle fazla ilaç veremiyorlar. Yaşanan olaydan ötürü sorumluluğu olanlardan şikayetçi olacağım."

Eşi ve 2 çocuğuyla 3 gün önce Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden 3 aylık hamile Nehir Cengiz, bahçedeki yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşmüştü. Cengiz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılmış, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.