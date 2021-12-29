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Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

29.12.2021 10:17

Son dakika habere göre Adana'da, boşanma aşamasında olduğu karısının yaşadığı baba evine giderek kayınbiraderini bıçakla yaralayan, kaçmak isterken de darbedilerek ağır yaralanan zanlının, hakkında eşine karşı uygulanan uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirlendi.

Adana'da, boşanma aşamasında olduğu karısının yaşadığı baba evine giderek kayınbiraderini bıçakla yaralayan, kaçmak isterken de darbedilerek ağır yaralanan zanlının, hakkında eşine karşı uygulanan uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önceki gün ayrılma aşamasındaki eşi D.A'nın (50) kaldığı kayınpederinin evine giden ve çıkan kavgada kayınbiraderi Fatih Y'yi bıçaklayıp kaçmaya çalışırken karısının yakınlarınca darbedilerek ağır yaralanan şüpheli polis memuru Veysel A'nın (54) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Veysel A'nın, hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Zanlının bıçakla yaraladığı Fatih Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Veysel A'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Eşine karşı uzaklaştırma kararını ihlal etmiş

D.A, gazetecilere, eşiyle yaklaşık 7 ay önce şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladıklarını ve bu nedenle 4 çocuğuyla babasının evine yerleştiğini söyledi.

Boşanma aşamasında olduğu kocası hakkında uzaklaştırma kararları uygulandığını anlatan D.A, iftiralarda bulunan eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürdü.

D.A, eşiyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşim son günlerde elinde bıçakla babımın evinin önünden sürekli geçip bizleri taciz etmeye başladı. Cep telefonundan gönderdiği mesajlarla da bize rahatsızlık veriyordu. Ben de yakınlarıma zarar gelmemesi için son 5-6 gündür başka yerde kalmaya başlamıştım. Olay günü beni evde bulamayınca yakınlarıma küfretmiş. Ablam uzaklaşmasını söyleyince bıçakla saldırmaya kalkmış. Kendisine engel olmaya çalışan erkek kardeşimi de bıçakla yaralamış. Evden ayrılmamış olsaydım durum daha farklı olabilirdi. Daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı uygulandı. Kendimi güvende hissetmediğim için talebim üzerine bu karar uzatıldı. Böylesi insanları serbest bırakmasınlar. Neden kadınlar hep mağdur oluyor? Çocuklarım mı ölsün, ben mi öleyim? Elinde bıçakla rahat gezebilmesini anlayamıyorum. Bunu engellemek için ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum."

Olay

Eşinden boşanma aşamasındaki Veysel A, kayınpederinin merkez Sarıçam ilçesindeki evine giderek eşinin yakınları ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel A, kayınbiraderi Fatih Y'yi bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Veysel A. da eşinin yakınları tarafından taş ve sopalarla darbedilmişti.

Yaralanan Fatih Y. ve Veysel A, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Veysel A'nın darbedilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

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Polis Memuru, Boşanma, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayınbiraderini bıçaklayan zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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