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Son dakika haber! Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

31.12.2021 18:55
Son dakika haber! Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık sıfatıyla beyanı alınan maktul O.E'nin kardeşi A.E, abisi ile sanık İ.E. arasında sorunlar olduğunu söyledi.

Olay öncesinde ağabeyinin kendisine eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten A.E, "Boşanma karşılığında İ.E'nin ağabeyimden ev ve araba istediğini duymuştum. Ağabeyimin İ.E'ye şiddet uyguladığına hiç şahit olmadım. İ.E'nin ise ağabeyimi yaraladığına şahit oldum. İ.E'den şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktulün babası F.E. ile annesi S.E. de şikayetçi oldukları sanığın cezalandırmasını talep etti.

Sanık İ.E. ise önceki celse verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek "Aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İ.E. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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