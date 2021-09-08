Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen aralarında emekli askerlerin de olduğu zanlılar emniyete götürüldü.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonla, "mahrem imamlarla" ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 10 şüphelinin Adana, Isparta ve İstanbul 'daki adreslerini belirledi.

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