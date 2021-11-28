Adana'da motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürüp kaçtı

ADANA - Adana'da motosiklet hırsızlığı yüzünden çıkan tartışmada baba ve oğul 3 kişiyi tabancayla öldürüp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal ve Hacı Acar kardeşlerin kuzeninin motosikleti çalındı. Acar kardeşler motosikletin çalınmasından Çetin ailesini sorumlu tuttu. Bunu duyan baba Mehmet Emin Çetin oğlu Abdullah Çetin ile birlikte Acar kardeşlerin evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre konuşan Çetin ve Acar aileleri arasında kavga çıktı. Kavgaya komşu Cumali Canördek'te katıldı. Kavga büyüyünce Acar kardeşler ve Cumali Canördek tabancayla vuruldu. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden vurulan 3 kişi komşularının yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğul ise olay yerinden kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada 3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki bir duvarda ise "Ölüm var unutma" yazısı olması dikkat çekti.