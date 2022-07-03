Durumu fark eden başka bir araçtaki yolcu, bu anı cep telefonuyla kayda aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

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