Son dakika haber... Adana'da odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, bir evin odunluk kısmında yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu odunlukta hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
- Kaynak: AA
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