Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı - Son Dakika
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Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı

15.03.2022 11:51

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir ilkokulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.

Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda çalışan özel güvenlik görevlisi Hilal İ, okul bahçesinde beklediği sırada E.A. elinde tabancayla içeriye girdi.

Hilal İ, bu sırada E.A'dan kaçmaya çalışırken yere düştü.

Şüpheli E.A, bahçede öğrenciler de bulunduğu sırada tabancayla havaya iki kez ateş ettikten sonra Hilal İ'yi başkasının kullandığı otomobile zorla bindirerek kaçırdı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis, Hilal İ'yi kurtarmak ve zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı
Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı
Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı

YORUMLAR
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Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu Dolandırılmaktan bankanın güvenlik görevlisi sayesinde kurtuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulun kadın güvenlik görevlisi, silahlı kişi tarafından kaçırıldı - Son Dakika


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