Son dakika haber... Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ilk etapta 2 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.

Pozantı Belediyesinden yapılan anonsta yangınla mücadele için vatandaşlar ve tanker sahiplerinden destek istendi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.