Son dakika haber: Adana'da orman yangını - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Dağılcak mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 60 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.