Son dakika haber: Adana'da orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da orman yangını
23.10.2020 15:11
Son dakika haber... ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Dağılcak mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 60 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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