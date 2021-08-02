Üye Girişi
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3) - Son Dakika

Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)

02.08.2021 20:58
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3), System.String[]

Son dakika haber... ÖMER ÇELİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; YALAN HABERLER EKİPLERİMİZİN MORALİNİ BOZUYORAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesi merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'ne gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ÖMER ÇELİK: YANGIN KONTROL ALTINA  ALINDI; YALAN HABERLER EKİPLERİMİZİN MORALİNİ BOZUYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesi merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'ne gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Ömer Çelik, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışması yapıldığını söyledi. Ömer Çelik, Türkiye'de birçok noktada yangın olduğunu, orman teşkilatı ve itfaiyenin yaptığı çalışmayla ilgili onlarca yalan haber yapıldığını belirterek, "Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye'nin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozan'da, Aladağ'da, Osmaniye'de ve Mersin'de yangınlar çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor" dedi.

'HEPSİ YALAN'Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, şunları söyledi: "Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlara mücadele ediliyor. Zaman  zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmaları için mücadele veriyorlar.""KAHROLUYORUZ"Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına mücadele ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir."


Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)
Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3)

Ömer Çelik, AK Parti, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler 21:03 Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu 20:02 Yangınlara teslim olan Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri burktu Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı 19:36 Son Dakika: Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı tutuklandı Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor 19:27 Christophe Galtier, Burak Yılmaz'a Nice forması giydirmek istiyor Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in 18:34 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından 17:47 Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor         
21:10
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar         
20:53
Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu Emniyet'ten vatandaşın ihtiyacına jet hızıyla cevap! 5 bin kişi kapasiteli mutfak tırı kuruldu         
20:01
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı         
19:43
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu         
19:28
Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı         
18:42
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 21:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Adana'da orman yangını (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement