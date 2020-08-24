Adana'da orman yangını ve köylülerin bekleyişi sürüyor

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesi'nde dün başlayan ve hala devam eden yangında itfaiyenin çalışması ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saattir süren yangın, rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekiplerinin yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı.

200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu bölgede itfaiyenin söndürme çalışmaları ve köylülerin bekleyişi sürüyor.

Adana'dan anne ve babasını kurtarmak için gelen Ramazan Akyüz isimli vatandaş, "Annem ve babam yaşlı insanlar. Tek başlarına bir şey yapamazlar. Gece haberi aldım geldim. Onları buradan götüreceğim. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu ağaçlar köylülerin geçim kaynağıydı" diye konuştu.

Öte yandan bir kaplumbağanın yanan alandan kendi çabasıyla kurtulup yola çıktığı görüldü.