Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmamoğlu- Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ES 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yaralılardan Fatih Tatıl ve Erkut Sedefoğlu ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemali Altınsoy'un (42) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Altınsoy'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.