Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-400 Yılankale kavşağında, D.O. yönetimindeki 80 AAR 371 plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 07 APJ 370 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü, eşi ve çocukları yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz Oğlakkaya (2) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü D.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika