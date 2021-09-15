Son dakika: Otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Kazada, otomobil sürücüsü, eşi ve çocukları yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Deniz Oğlakkaya (2) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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