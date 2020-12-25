Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücü 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 01 ST 503 plakalı otomobil, Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda, bisikletiyle karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki M.E'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Adana'da otomobil sürücüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika