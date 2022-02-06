Üye Girişi
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

06.02.2022 16:00

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kızı yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kızı yaralandı.

Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya E. (37) konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi.

B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

YORUMLAR
500

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement