Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

12.05.2022 02:53

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACS 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüphelinin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine ekip, durumu telsizle diğer polislere bildirdi.

Şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobille Hekimköy Bulvarı'na giriş yapan şüphelilerin Akkuyu Mahallesi istikametine doğru ilerlemesi üzerine çok sayıda polis söz konusu bölgeye yönlendirildi.

Akkuyu Mahallesi'nde ara sokaklarda kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu tekrar giriş yaptıkları Hekimköy Bulvarı'nda ekiplerce durduruldu.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 03:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement