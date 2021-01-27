Son dakika haber! Adana'da polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika

Evlerin kapısını çalıp sakinleri bilgilendiren polis, aşı bahanesiyle dolandırıcılıkla ilgili uyarı broşürleri de dağıttı.

Polis, evleri gezerek vatandaşlardan bu dönemde dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm