Son dakika haber... Adana'da polis denetimlerinde 37 silah bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da polis denetimlerinde 37 silah bulundu

28.12.2020 15:37
Son dakika haber... Adana'da polis denetimlerinde 37 silah bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21-27 Aralık'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 18 av tüfeği ve bu silahlara ait 41 mermi, 171 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, 3 elektrikli bisiklet ve 11 motosiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 233 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 6 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

Av Tüfeği, Polis, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da polis denetimlerinde 37 silah bulundu - Son Dakika


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