Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 17-23 Mayıs'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 90 mermi ve 4 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 18 motosiklet ve 6 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.