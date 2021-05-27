Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 17-23 Mayıs'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik denetimler yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 19 tabanca ve 8 av tüfeği ile 7 kurusıkı tabanca, bunlara ait 90 mermi ve 4 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 18 motosiklet ve 6 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 9 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 34 silah ele geçirildi - Son Dakika