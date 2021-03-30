Son dakika haber! Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Mart'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 45 tabanca, 12 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 458 mermi ve 50 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 18 motosiklet ve 4 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 2 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi. Farklı suçlardan aranan 349 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.