İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Merkez Park'taki festival alanında stant kurdu.

Kaynak: AA

KADES, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Adana'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı - Son Dakika

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