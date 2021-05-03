Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı - Son Dakika

Avluda yapılan aramada şüphelilerin attığı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aracı ara sokakta terk eden 5 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, zanlıları cami avlusunda saklanmaya çalışırken yakaladı.

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Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti