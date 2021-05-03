Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı

03.05.2021 15:21
Son dakika haber... Adana'da polisin

Son dakika haberleri... Adana'nın Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 5 kişi, kovalamaca sonucu cami avlusunda saklanırken yakalandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 5 kişi, kovalamaca sonucu cami avlusunda saklanırken yakalandı.

Polisler, Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 34 PU 2506 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Aracı ara sokakta terk eden 5 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, zanlıları cami avlusunda saklanmaya çalışırken yakaladı.

Avluda yapılan aramada şüphelilerin attığı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

R.Ş, M.C, M.Y, D.U. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı         
15:10
Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın         
15:00
Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek         
14:46
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı         
14:36
Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları         
14:31
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası         
13:41
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek         
10:26
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu         
09:43
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 15:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement