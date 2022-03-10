Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

10.03.2022 01:30
Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da polis ekiplerinden ciple kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden ciple kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 80 LM 024 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen cipteki 4 şüpheli, araçla Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine otoyolun şehir merkeziyle bağlantılı yollarına ekipler sevk edildi.

Şüphelilerin otoyolda cipin farlarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine ekiplerden aracı dikkatli takip etmeleri istendi.

Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu polisler, şüpheli aracı otoyolda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, cipin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ve araç detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Düğün salonunda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı Son dakika 3. sayfa: Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 16 şişe kaçak içki çıktı

Çukurova, Tragger, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adana'da polisten ciple kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement