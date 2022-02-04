Üye Girişi
Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı

04.02.2022 15:41
Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı.

Çukurova ilçesinde polis, plaka takip sistemi tarafından kaydı olduğu gerekçesiyle tespit edilen 01 HG 468 plakalı otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç yaklaşık 3 kilometre kovalamaca sonucu durduruldu. Sürücü A.G ve araçtaki Ö.G yakalandı.

İki kişinin de yasa dışı bahis iddiasıyla arandığı bildirildi.

Şüpheliler Fatih Polis Merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500

Çukurova, Tragger, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:33 Maçka şehidi Eren Bülbül'ü anlatan film için komandolar, sinema salonu önünde bekledi
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:48:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adana'da polisten kaçan araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement