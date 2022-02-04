Adana'da polisin kovalamaca sonucu durdurduğu araçtaki aranan iki kişi gözaltına alındı.
Çukurova ilçesinde polis, plaka takip sistemi tarafından kaydı olduğu gerekçesiyle tespit edilen 01 HG 468 plakalı otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç yaklaşık 3 kilometre kovalamaca sonucu durduruldu. Sürücü A.G ve araçtaki Ö.G yakalandı.
İki kişinin de yasa dışı bahis iddiasıyla arandığı bildirildi.
Şüpheliler Fatih Polis Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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