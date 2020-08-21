Son dakika haber... Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Otomobilde arama yapan ekipler, suç unsuru bulamazken şüphelinin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı tespit edildi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Adana 'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 05:19

Kaynak: AA

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