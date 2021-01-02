Polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Adana 'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar