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Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu

03.11.2021 07:16
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu

Son dakika haberleri... Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu - Son Dakika


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