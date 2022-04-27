Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

27.04.2022 08:24

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika
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