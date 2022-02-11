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Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

11.02.2022 09:51
Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

Son dakika haberleri... ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 573 litre sahte içki, 445 litre etil alkol ve 61 şişe içki kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda 573 litre sahte içki, 445 litre etil alkol ve 61 şişe içki kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Havuzlubahçe, Akkapı ve Karasoku mahallelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 573 litre sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol ile 61 şişe içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Seyhan, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da sahte içki operasyonu; 3 gözaltı - Son Dakika


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