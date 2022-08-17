Son dakika haber... Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber... Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

17.08.2022 00:10
Son dakika haber... Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

Gelen son dakika haberine göre Adana'da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu.

Adana'da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken diğer kişi de kaçtığı sırada sırtından vuruldu.

Olay, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi selam vermek bahanesiyle Yusuf G. ve Ramazan S.'nin yanına geldi. Yanlarına yaklaştığı esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli belinden tabancayı çıkartarak Yusuf G.'yi başından vurdu. Bu sırada Ramazan G. kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, Ramazan G.'yi kaçtığı sırada sırtından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan başından vurulan Yusuf G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adana'da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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