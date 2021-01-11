Son dakika haber: Adana'da serada Hint keneviri yetiştiren sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Adana'da serada Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle yargılanan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, babasının beraatine karar verildi.

Adana'da serada Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle yargılanan sanık 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, babasının beraatine karar verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan A. ile tutuksuz yargılanan babası K.A. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında polisin düzenlediği operasyonda Kenan A'nın serasında 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, babasının delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Kenan A. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık Kenan A'nın tutukluluk halinin devamına, babasının delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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