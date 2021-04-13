Son dakika haber! ADANA'DA SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON; 20 GÖZALTI - Son Dakika

Adana'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheliyi deşifre etti. Savcılığın yakalama kararı çıkarttığı şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenledi. Belirlenen 22 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan ekipler, 1'i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ele geçirdi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.