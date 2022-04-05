Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

05.04.2022 05:13
Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberi... Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Bayram İ'ye sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla ateş açarak kaçtı.

Kolundan yaralanan Bayram İ, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta 3 boş kovan buldu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırı, Bayram, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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