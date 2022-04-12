Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

12.04.2022 13:46
Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yürüyen Uğurcan S'ye arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Ayaklarından yaralanan Uğurcan S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 8 boş kovan bulundu.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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