Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Adana'da polis tarafından hırsızlık şüphelisi sanılarak kovalamaca sonucu yakalanan kişinin, yiyecek satın almak için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde, iki şüphelinin ellerinde plazma televizyon ve bazı malzemelerle koştuğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, hırsızlığın bir kuru yemişçide meydana geldiğini tespit etti.

Yakalanınca hırsız olmadığı ortaya çıktı

Şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında araştırma yaptıkları sırada, bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Koşarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli V.D. ile ilgili araştırma yapan ekipler, bu kişinin pastaneden yiyecek satın almak için dışarı çıktığını belirledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan V.D'ye para cezası uygulandı.